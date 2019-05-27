Дослідники Samsung оживили Мону Лізу (ВІДЕО)

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Представники Самсунг створили алгоритм на базі штучного інтелекту, який змушує обличчя на картинках «оживати». Стало відомо, де такий алгоритм можна буде задіяти.
Новину передає «Преса України».
Компанія Samsung придумала, як розважити своїх клієнтів. Виробни техніки представив додаток, який за допомогою штучного інтелекту може оживити картинку. Для прикладу, ви можете побачити, якою була жива Мона Ліза чи Мерлін Монро, просто завантаживши її фото.
Користувачі також можуть поексперементувати зі своїми власними фото. До слова, алгоритм був розроблений командою Samsung AI Center та Інституту науки і техніки «Skolkovo», що у Москві.
«Користувачі зможуть навіть створювати відеоролики. І все це за короткий час», - стверджують дослідники.
За їх словами, алгоритм буде актуальним для проведенення відеоконференцій та в галузі спецефектів.
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12:07: Коломойський назвав своїх бажаних переможців на виборах у Раду
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