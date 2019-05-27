Дженніфер Лопес показала, як потіє в залі (ВІДЕО)

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Дженніфер Лопес невтомно трудиться у залі. Зірка показала шанувальникам, що їй доводиться робити заради ідеального тіла.
Новину передає «Преса України».
Американська зірка Дженніфер Лопес почала активно тренуватись у спортзалі напередодні її літнього турне. 49-річна знаменитість уже має неймовірні форми, оданк вона вирішила вдосконалити їх ще більше.
Відео та фото занять із залу зірка оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі. Так, Джей Ло показала свою неймовірну витривалість та цілеспрямованість, виконуючи важку вправу.
Нагадаємо, цього року Дженніфер Лопес відправиться у 32-денне турне. Як повідомлялось раніше, Дженніфер Лопес випустила кліп, у якому показала своє звабливе тіло.
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