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Дженніфер Лопес показала, як потіє в залі (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 27 травня 2019, 13:03
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Дженніфер Лопес показала, як потіє в залі (ВІДЕО)

Дженніфер Лопес невтомно трудиться у залі. Зірка показала шанувальникам, що їй доводиться робити заради ідеального тіла.

Новину передає «Преса України».

Американська зірка Дженніфер Лопес почала активно тренуватись у спортзалі напередодні її літнього турне. 49-річна знаменитість уже має неймовірні форми, оданк вона вирішила вдосконалити їх ще більше.

Відео та фото занять із залу зірка оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі. Так, Джей Ло показала свою неймовірну витривалість та цілеспрямованість, виконуючи важку вправу.

Нагадаємо, цього року Дженніфер Лопес відправиться у 32-денне турне. Як повідомлялось раніше, Дженніфер Лопес випустила кліп, у якому показала своє звабливе тіло.

 

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