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Стало відомо, де відпочиватимуть українці влітку

Аня Мартинюк 27 травня 2019, 12:39
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Стало відомо, де відпочиватимуть українці влітку

За даними аналітиків, українці сильно не змінили побажань щодо відпочинку влітку. Уже традиційно вони обирають найдоступніші курортні країни.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу «Отпуск», цьогоріч українці так само жваво обирають літні тури для відпочинку за кордоном. Стало відомо, які напрямки є найбільш популярними серед українських мандрівників.

Так, у березні було зафіксовано 1,7 млн запитів. Найчастіше українці цікавились цінами на відпочинок в Єгипті, 38,5%. На другому місці знаходиться Туреччина - 25,5%. На третьому – Греція, 4,5%. Далі розмістились Болгарія - 3,8%, Кіпр - 3,5% та Іспанія - 2,8%.

До слова, 64,3% мандрівників розраховують витратити на відпочинок до 30 тис. грн. 17,4% користувачів сервісу готові були викласти до 40 тис. грн. Ще 11% не пошкодували б і 60 тисяч. 

«Ще 2,3% туристів мали бюджет не більше 10 тис. грн. Найактивніше сайтом користувалася молодь у віці 25-34 років - 42,3%. І українці 35-44 років - 34,6%. Набагато менше тури шукали 45-54-річні - 11,9%, студенти - 5,7% і пенсіонери - 5,5%», - відзначили аналітики.

 

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