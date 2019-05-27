Коломойський назвав своїх бажаних переможців на виборах у Раду 12:07
Сепаратист Гіркін-Стрєлков зізнався, що ховався за спинами жителів Донбасу (ВІДЕО) 11:27
Радикальна партія на межі розвалу, Ляшко у паніці – Онищенко 10:48
«Динамо» матиме нову форму з автографом Лобановського (ВІДЕО) 09:44
5 хвилин слави з плакатом проти Зеленського: Неповнолітня рівнянка почала істерити у соцмережі 09:12
На Донбасі загинув один захисник України та один російський найманець 12:59
Зеленський видав указ про подолання наслідків повені на Закарпатті 12:08
Літо 2019 є ідеальним періодом для створення «Новоросії» - росЗМІ 10:45
Крим був втрачений ще до подій 2014 року - головнокомандувач ЗСУ 08:59
Супрун бідкається: Зеленський досі не цікавився медреформою 08:26
Концерт Spice Girls у Дубліні назвали провальним (ВІДЕО) 07:50
Гройсман накрав стільки грошей, що може створити власну партію - журналіст 07:12
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Ігор Коломоський розповів, як він відноситься до того, що у Раду можуть пройти представники БПП, а також Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман та Арсен Аваков.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 травня, український олігарх Ігор Коломойський дав коментар з приводу парламентських виборів у Раду. В останньому інтерв’ю він зазначив, що симпатизуватиме усім, крім представників Блоку Петра Порошенка.
При цьому політик-олігарх зазначив, що не «мочитиме БПП», оскільки Петра Порошенка зараз й так чекає багато цікавого. Зокрема, він відповість за скоєне за останні 5 років.
«З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ. І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім в наступний раз, до наступних виборів їм вже закидати це не треба буде», - розповів Коломойський.
Що стосується Володимира Гройсмана, то підтримає Коломойський його чи ні, залежатиме він гасел політсили прем'єра.
«Так він мені не симпатичний. Але не так, щоб я був проти нього, але ...», - розповів він.
Коломойський також зазначив, що Арсеній Яценюк та Арсен Аваков наврядчи осміляться йти на вибори. Підсумовуючи олігарх зазначив, що Аваков може залишитись у кріслі міністра МВС, оскільки «він всіх влаштовує».
12:07: Коломойський назвав своїх бажаних переможців на виборах у Раду
11:27: Сепаратист Гіркін-Стрєлков зізнався, що ховався за спинами жителів Донбасу (ВІДЕО)
10:48: Радикальна партія на межі розвалу, Ляшко у паніці – Онищенко
09:44: «Динамо» матиме нову форму з автографом Лобановського (ВІДЕО)
09:12: 5 хвилин слави з плакатом проти Зеленського: Неповнолітня рівнянка почала істерити у соцмережі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.