Коломойський назвав своїх бажаних переможців на виборах у Раду

Аня Мартинюк 27 травня 2019, 12:07

Ігор Коломоський розповів, як він відноситься до того, що у Раду можуть пройти представники БПП, а також Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман та Арсен Аваков.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 травня, український олігарх Ігор Коломойський дав коментар з приводу парламентських виборів у Раду. В останньому інтерв’ю він зазначив, що симпатизуватиме усім, крім представників Блоку Петра Порошенка.

При цьому політик-олігарх зазначив, що не «мочитиме БПП», оскільки Петра Порошенка зараз й так чекає багато цікавого. Зокрема, він відповість за скоєне за останні 5 років.

«З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ. І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім в наступний раз, до наступних виборів їм вже закидати це не треба буде», - розповів Коломойський.

Що стосується Володимира Гройсмана, то підтримає Коломойський його чи ні, залежатиме він гасел політсили прем'єра.

«Так він мені не симпатичний. Але не так, щоб я був проти нього, але ...», - розповів він.

Коломойський також зазначив, що Арсеній Яценюк та Арсен Аваков наврядчи осміляться йти на вибори. Підсумовуючи олігарх зазначив, що Аваков може залишитись у кріслі міністра МВС, оскільки «він всіх влаштовує».