Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Гройсман накрав стільки грошей, що може створити власну партію - журналіст
  • Україні далеко до рівня добробуту європейських країн – Світовий банк
  • Вступив у силу закон про достроковий розпуск Ради

Сепаратист Гіркін-Стрєлков зізнався, що ховався за спинами жителів Донбасу (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 27 травня 2019, 11:27
Версія для друку
Сепаратист Гіркін-Стрєлков зізнався, що ховався за спинами жителів Донбасу (ВІДЕО)

Екс-командир «ДНР» Ігор Гіркін-Стрєлков заявив, що він та інші російські найманці ховалися за спинами українців у 2014 році. Його слова прокоментував блогер Денис Казанський.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 травня, блогер Денис Казанський звернув увагу на свіже інтерв’ю екс-командира «ДНР» Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. У ньому останній розповів, що у 2014-му році разом зі своїми людьми ховався за спинами мирних жителів Слов'янська та «підставляв їх під обстріли».

«Там, де ми намагалися дати бій поза забудови, ми, на жаль, зазнавали поразки. Як мені говорили українські військові: що ж ви як труси сидите, виходьте в поле, не прикривайтесь мирними людьми. Ну вибачте! Вийти в поле для того, щоб нас знищили? Я все-таки не Дон Кіхот!» - заявив Гіркін-Стрєлков.

За словами Казанського,  зізнання сепаратиста треба крутити в режимі нон-стоп на центральних площах міст Донбасу, щоб місцеві не забували, як «братська Росія» насправді «рятувала їх від бандерівців».


Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції