Сепаратист Гіркін-Стрєлков зізнався, що ховався за спинами жителів Донбасу (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 27 травня 2019, 11:27

Екс-командир «ДНР» Ігор Гіркін-Стрєлков заявив, що він та інші російські найманці ховалися за спинами українців у 2014 році. Його слова прокоментував блогер Денис Казанський.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 травня, блогер Денис Казанський звернув увагу на свіже інтерв’ю екс-командира «ДНР» Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. У ньому останній розповів, що у 2014-му році разом зі своїми людьми ховався за спинами мирних жителів Слов'янська та «підставляв їх під обстріли».

«Там, де ми намагалися дати бій поза забудови, ми, на жаль, зазнавали поразки. Як мені говорили українські військові: що ж ви як труси сидите, виходьте в поле, не прикривайтесь мирними людьми. Ну вибачте! Вийти в поле для того, щоб нас знищили? Я все-таки не Дон Кіхот!» - заявив Гіркін-Стрєлков.

За словами Казанського, зізнання сепаратиста треба крутити в режимі нон-стоп на центральних площах міст Донбасу, щоб місцеві не забували, як «братська Росія» насправді «рятувала їх від бандерівців».