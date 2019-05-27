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Олександр Онищенко попередив, що партія Олега Ляшка розвалюється, його однопартійці розбігаються, як щурі з корабля, що тоне, а сам лідер політсили все ще намагається знайти вихід з ситуації.
Новину передає «Преса України».
Екс-депутат ВРУ Олександр Онищенко зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко «бігає в паніці і «трясе» своїх політтехнологів, щоб вони його реанімували». За словами політика, радикал за всіма рейтингами не проходить в Раду.
«А мажоритарка дасть йому не більше 5 місць, та й Мосійчук підвів - пішов, чим породив чутки в самій партії і тепер багато хто ходить по іншим «проектам», поки спілкуються. РПЛ на межі розвалу. Ми мали рацію, що Тимошенко не буде об'єднуватися з Ляшко, хоча в політтехнологічному співтоваристві існував такий слух!» - зазначив він.
Підсумовуючи Онищенко зазначив, що Юлія Тимошенко «з'їсть» топ мажоритарників «Радикальної партії», переманивши їх на кращі умови до себе.
«Адже обидві партії добре працювали по «сільському» електорату», - завершив він.
Нагадаємо, раніше експерти зазначали, що партія Олега Ляшка, якого пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим, не пройде у Раду в разі перемоги на виборах Володимира Зеленського. В результаті після того, як останній офіційно вступив на посаду, у головного радикала країни спостерігаються «істеричні припадки». Про це стверджують журналісти, зазначивши, що наразі Ляшко намагається наробити якомога більше шуму навколо Зеленського.
10:48: Радикальна партія на межі розвалу, Ляшко у паніці – Онищенко
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