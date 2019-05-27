Лобода показала нові російські нагороди

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Світлана Лобода знову була відзначена російськими нагородами. Естрадну артистку вкотре назвали співачкою року.
Новину передає «Преса України».
Українська співачка Світлана Лобода, яка трудиться у РФ, була удостоєна нових музичних нагород. Виконавиця була відзначена телеканалом RU.TV. Так, її дали статуетку як найкращій співачці року та нагороду за саундтрек «Лети» для фільму «Гоголь. Вій».
Свіжі знімки з нагородами знаменитість оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі.
«Спасибі за премії, спасибі за любов, спасибі за те, що позаду так багато всього, а мені як і раніше здається, що все тільки починається», - написала вона.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Світлана Лобода вирішила ще більше заробити на своїх російських шанувальниках. Вона продаватиме косметику «Made in Russia».
10:48: Радикальна партія на межі розвалу, Ляшко у паніці – Онищенко
09:44: «Динамо» матиме нову форму з автографом Лобановського (ВІДЕО)
09:12: 5 хвилин слави з плакатом проти Зеленського: Неповнолітня рівнянка почала істерити у соцмережі
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12:08: Зеленський видав указ про подолання наслідків повені на Закарпатті
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