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Лобода показала нові російські нагороди

Аня Мартинюк 27 травня 2019, 10:16
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Лобода показала нові російські нагороди

Світлана Лобода знову була відзначена російськими нагородами. Естрадну артистку вкотре назвали співачкою року.

Новину передає «Преса України».

Українська співачка Світлана Лобода, яка трудиться у РФ, була удостоєна нових музичних нагород. Виконавиця була відзначена телеканалом RU.TV. Так, її дали статуетку як найкращій співачці року та нагороду за саундтрек «Лети» для фільму «Гоголь. Вій».

Свіжі знімки з нагородами знаменитість оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі.

«Спасибі за премії, спасибі за любов, спасибі за те, що позаду так багато всього, а мені як і раніше здається, що все тільки починається», - написала вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Світлана Лобода вирішила ще більше заробити на своїх російських шанувальниках. Вона продаватиме косметику «Made in Russia».

 

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