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Футболісти «Динамо» з гордістю носитимуть нову форму. На ній красуватиметься автограф Валерія Лобановського.
Новену передає «Преса України».
Сьогодні, 27 травня, стало відомо, що київський футбольний клуб «Динамо» матиме нову форму. Про це йдеться на офіційній сторінці клубу у соцмережі. Так, українські гравці носитимуть спортивний одяг блакитного та білого кольору з автографом Валерія Лобановського.
Форма призначена для виходу на поле у сезоні 2019-2020.
«Дій. Змінюй. Надихай.
Представляємо вашій увазі нову колекцію спортивного екіпірування «Динамо» на сезон 2019/20», - йдеться у повідомленні.
Шанувальникам українського футболу форма сподобалась.
«Тепер з команди подвійна відповідальність! Вони просто не мають права ганьбити ім'я Майстра!» - відзначили у коментарях.
Однак знайшлись й такі, яким форма виявилась не до душі.
«Нам цілий рік говорили про те, що в новому сезоні буде супер ексклюзивна форма, а в підсумку отримуємо лайно з PES-редактора», - з’явилось у коментарях.
09:44: «Динамо» матиме нову форму з автографом Лобановського (ВІДЕО)
09:12: 5 хвилин слави з плакатом проти Зеленського: Неповнолітня рівнянка почала істерити у соцмережі
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