5 хвилин слави з плакатом проти Зеленського: Неповнолітня рівнянка почала істерити у соцмережі

Аня Мартинюк 27 травня 2019, 09:12

Рівнянка Даша Коцюруба, яка у свої 16 вирішила взяти участь у пікеті проти Зеленського, не може стримати емоцій після дійства. Дівчина заявляє, що правоохоронці погано з нею поводилися. Вона також почала писати пости президенту країни.

Новену передає «Преса України».

16-річна рівнянка Даша Коцюруба, яка у минулі вихідні взяла участь в акції проти Володимира Зеленського, ненадовго стала популярною. Дівчина активно пише пости про своє начебто затримання, в той час як у поліції стверджують, що її запросили до відділку, вона також вирішила написати президенту у соцмережі.

Зокрема Володимир Зеленський зазначив, що з’ясував ситуацію, зауваживши, що затримання не було, однак правоохоронці могли діяти м’якше.

«Я - та затримана дівчина. І це - відверта брехня! Затримання було, було жорстоке поводження зі мною,і це все є на аудіозаписі!!! Пост президента - брехня! Я дуже розчарована і пригнічена такою реакцією», - написала школярка у відповідь.

Тим часом на своїй сторінці у соцмережі дівчина продовжує видавати об’ємні пости, у яких кричущими фразами розповідає про свій психологічний стан.

«Я жахливо подавлена. Мені бажають померти від раку, катувань, смерті, побиття. Називають мене повією та алкоголічкою. Ображають мою зовнішність,яку я не вибирала. За те,що я не побоялася відстояти свою позицію і висвітлити свавілля поліцейських і бездіяльність влади», - зазначила 16-річна українка.

Деякі представники інетрнет-спільноти підтримали дівчину, а деякі, навпаки, засудили, поцікавившись, чому вона не пікетувала при Порошенку.

Тим часом експерти поведінку дівчини пояснюють просто – важкий перехідний період, притаманним дівчатам у 16 років, неналежне виховання батьками. За їх словами, дівчині варто читати більше літератури і якщо їй цікава політика, то у майбутньому обрати вищий навчальний заклад, де їй допоможуть розібратися у цій складній темі.

Нагадаємо, 25 травня у центрі Рівного 20-річний хлопець і 16-річна дівчина вийшли на мітинг з плакатами «Імпічмент президенту» та «Не кумівство, а по-брацьки». Рівненські журналісти дізнались, що один з лідерів молодих рівнян-активістів Євген Новицький. Останній є активістом ЛГБТ/ЛЖВ.