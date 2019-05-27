Міст Кличка дав тріщину (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 27 травня 2019, 08:35

Скляний міст, який з’єднав арку Дружби народів і парк «Володимирська гірка», проіснував добу і дав тріщину. Віталій Кличко заявив, що, ймовірно, мав місце акт вандалізму. Тим часом журналісти заявили, що столичний мер знав про проблеми до відриття мосту.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 26 травня, стало відомо, що новий пішохідно-велосипедний міст в Києві, який пролягає між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», не протримався й 24 години. Тріснуло скло, яке, як обіцяв столичний мер Віталій Кличко, може витримати 1000 кг на 1 квадратний метр.

Так, одну з скляних панелей оточили представники Муніципальної варти, щоб відвідувачі до неї не наближалися. Віталій Кличко вже відреагував на інцидент.

«Основна версія, яка розглядається - акт вандалізму. Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (моста). Розглядається версія того, що стріляли. Сказати, що я злий - це нічого не сказати! Я знаю, що є багато недоброзичливців того, що в Києві відбуваються позитивні зміни. Але такі диверсії - це кримінал. І будуть мати жорстку відповідь», - зазначив він у соцмережі.

Тим часом журналісти представили відео доказ того, що Віталій Кличко знав про проблеми з мостом.