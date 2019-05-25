Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Гройсман накрав стільки грошей, що може створити власну партію - журналіст
  • Україні далеко до рівня добробуту європейських країн – Світовий банк
  • Вступив у силу закон про достроковий розпуск Ради

На Донбасі загинув один захисник України та один російський найманець

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 12:59
Версія для друку
На Донбасі загинув один захисник України та один російський найманець

Путінські найманці продовжують нагадувати про себе на Донбасі. За минулу добу бойовики 17 разів відкривали вогонь. Втрати понесли обидві сторони.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби ООС, вчора, 24 травня, російські бойовики 17 разів відкрили вогонь в сторону українських захисників. Уже традиційно було задіяно заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Так, сепаратисти використали міномети калібрів 120 і 82 мм. 

«Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

На жаль, ЗСУ понесли втрати. Один захисник загинув та ще один отримав поранення. Українська сторона завдала удару у відповідь. В результаті одного найманця було ліквідовано, ще 3 поранено.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - зазначили у прес-службі.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції