На Донбасі загинув один захисник України та один російський найманець

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 12:59

Путінські найманці продовжують нагадувати про себе на Донбасі. За минулу добу бойовики 17 разів відкривали вогонь. Втрати понесли обидві сторони.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби ООС, вчора, 24 травня, російські бойовики 17 разів відкрили вогонь в сторону українських захисників. Уже традиційно було задіяно заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Так, сепаратисти використали міномети калібрів 120 і 82 мм.

«Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

На жаль, ЗСУ понесли втрати. Один захисник загинув та ще один отримав поранення. Українська сторона завдала удару у відповідь. В результаті одного найманця було ліквідовано, ще 3 поранено.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - зазначили у прес-службі.