У Києві через примху дівчини загинув школяр

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 12:38

У Києві 15-річний школяр погодився на ризикований вчинок, в результаті чого помер, потонувши в озері. За словами В’ячеслава Аброськіна, за останню добу смерть у воді знайшли 3 дитини.

Новину передає «Преса України»

Сьогодні, 25 травня, стало відомо про трагедію у Києві. Вчора, 24 травня, близько 19:00 в озері Йорданське в Оболонському районі потонув 15-річний хлопець. Поліція встановила, що він прибув на місце разом з дівчиною та її подругою.

За попередніми даними, дівчина попросила хлопця заради неї запливти на середину озера. Останній погодився. На жаль, пропливши 3 метри, він пішов на дно. На допомогу підлітку кинулись рибалки. Вони витягнули хлопця на берег та намагались повернути його до свідомості.

На жаль, медики констатували факт смерті хлопця.

Заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін сьогодні зазначив, що за останню добу в Україні втопились 3 дитини.

«Ще не у всіх школах пролунали останні дзвоники, а в нас вже гинуть діти. Тількі за останню добу втопилися:

- 11-річний хлопчик в річці в Закарпатській області;

- хлопець, 2004 р.н., в Чернигівській області, й його тіло ще не знайдено;

- хлопець, 2004 р.н., на озері в Києві.

В ці літні канікули ми всі, батьки, педагоги, да й пересічні громадяни, повинні більше звертати уваги на наших дітей. Чужих дітей не буває!» - зазначив він у соцмережі.