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Зеленський видав указ про подолання наслідків повені на Закарпатті

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 12:08
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Зеленський видав указ про подолання наслідків повені на Закарпатті

Володимир Зеленський відреагував на ситуацію на Закарпатті. Як відомо, тут повінь наробила лиха. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 травня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив вирішити ситуацію на Закарпатті, а саме «забезпечити взаємодію з місцевою владою, вирішити фінансові питання і забезпечити населення всім необхідним». А саме на території Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Відповідний указ з’явився на сайті Адміністрації президента. Тим часом у ДСНС зазначили, що ситуація на Закарпатті стабілізувалася. Однак у деяких районах є ризик підвищення рівня води.

Як повідомлялось раніше, з’явилися відео наслідків негоди на Закарпатті.

 

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