У 2020 році iPhone знову матимуть Touch ID

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 11:43

За даними аналітиків, цьогоріч компанія Apple не здивує своїх прихильників. Натомість більші зміни у iPhone можна очікувати у 2020 році.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, в iPhone, які вийдуть у 2020 році, буде функція Touch ID з повноекранною версією. Поки світ чекає на вихід новинок поточного року, експерти зазначають, що технологічний гігант Apple цьогоріч не здивує значними змінами. Однаку наступному році фанати «яблучної» продукції можуть заметушитись.

«Ми вже чули про можливості 5G, завдяки модемним чіпам Qualcomm, але в доповіді також йдеться про 3D-зондування через систему задніх камер. Цікаво, що в доповіді Apple згадується акустична технологія відбитків пальців, яка могла б зробити Touch ID повноекранним», - заявили аналітики Barclays.