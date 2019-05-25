Віталій Кличко може протягнути у політику брата

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 11:21

Віталій Кличко запевнив, що його політсила йде на вибори у Раду. Він також згадав про потенціну участь у них свого брата.

Новину передає «Преса України».

Столичний мер Віталій Кличко заявив, що його партія «Удар» братиме участь у дострокових виборах у ВРУ. Про це він розповів в останньому інтерв’ю. За словами Кличка-молодшого, від вищого законодавчого органу дуже багато залежить для розвитку кожного міста, містечка і села.

Однак він не зміг чітко відповісти, хто може бути його політичним союзником. Кличко лише зазначив, що це люди, з якими у нього спільні погляди та принципи.

«Я веду переговори з багатьма політичними фігурами, з якими у мене збігаються принципи, принципи політичної сили УДАР. І однозначно найближчим часом, якщо у нас співпадуть напрямки нашого руху, я їх назву», — заявив він.

Кличко також не заперечив, що його старший бран Володимир Кличко може очолити партію. Тим не менше він додав, що не має повноважень за нього щось говорити.