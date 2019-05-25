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Віталій Кличко може протягнути у політику брата

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 11:21
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Віталій Кличко може протягнути у політику брата

Віталій Кличко запевнив, що його політсила йде на вибори у Раду. Він також згадав про потенціну участь у них свого брата.

Новину передає «Преса України».

Столичний мер Віталій Кличко заявив, що його партія «Удар» братиме участь у дострокових виборах у ВРУ. Про це він розповів в останньому інтерв’ю. За словами Кличка-молодшого, від вищого законодавчого органу дуже багато залежить для розвитку кожного міста, містечка і села.

Однак він не зміг чітко відповісти, хто може бути його політичним союзником. Кличко лише зазначив, що це люди, з якими у нього спільні погляди та принципи.

«Я веду переговори з багатьма політичними фігурами, з якими у мене збігаються принципи, принципи політичної сили УДАР. І однозначно найближчим часом, якщо у нас співпадуть напрямки нашого руху, я їх назву», — заявив він.

Кличко також не заперечив, що його старший бран Володимир Кличко може очолити партію. Тим не менше він додав, що не має повноважень за нього щось говорити.

«Я думаю, що краще на це питання відповість сам Володимир», — заявив він.

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