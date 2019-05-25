Літо 2019 є ідеальним періодом для створення «Новоросії» - росЗМІ

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Російський пропагандист Костянтин Щемелінін попередив, що Москві вигідно реалізувати проет «Новоросія» вже цього літа. За його словами, тягнути далі означає сильно витрачатись.
Новину передає «Преса України».
Російський пропагандист Костянтин Щемелінін зробив чергову гучну заяву. За його словами, літо 2019 року – це ідеальний час для проекту «Новоросія» або «чогось подібного».
«Мінськ-2» помер, щойно народившись - це стало ясно всім ще в 2016 році. Але що робити далі - ніхто не знав, тому ніхто і не робив нічого: так на фронтах Донбасу склалася ситуація «ні війни - ні миру», - заявив він.
За його словами, призначення нового президента в Україні дозволить зрушити з мертвої точки – до миру, або до війни. Щемелінін додав, що Кремль наразі підштовхує Київ до дій.
«Для цього Росія ввела потужні енергетичні санкції, які почнуть діяти з 1 червня, а також почала видачу російських паспортів жителям невизнаних ДНР і ЛНР. Ну, і до того ж, поки що не визнала результати українських виборів. У Кремлі чекають ясних дій Києва, куди він попрямує: до дружби або до конфронтації?» - зазначив сепаратист.
Він додав, що Москва може чекати або до липня або до наступних виборів. За його словами, російська сторона вибере перший варіант, оскільки другий дороговартісний.
«Але чому саме літо 2019 року? Тому що саме влітку 2019 року Україна буде перебувати на переломі, на переході від стану «при Порошенко» в стан «при Зеленський» - і саме в цей момент часу країна буде найбільш вразлива в військовому плані», - заявив він.
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