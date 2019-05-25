В Україні опустились ціни на молоду картоплю

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 10:09

Українці почали купувати на ринках молоду картоплю. Дефіциту на цей овоч немає. В результаті ціни пішли вниз.

Новину передає «Преса України».

«Інфо-Шувар» повідомив, що на українських ринках з’явилось чимало пропозицій купити молоду картоплю вітчизняного виробництва. При цьому ціни на неї досить низькі. Про це свідчать дані моніторингу.

За словами експертів, ціни на цей овоч досягли рекордно низького рівня, порівнюючи дані за останні 3 роки. Також зазначається, що пропозиції від українських фермерів збільшують в усіх регіонах України.

Так, ціна на молоду картоплю коливається у діапазоні 9-17 грн за кілограм. Це на 30 відсотків нижче, порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Тим не менше імпортна картопля теж потрапляє на український ринок. А саме з Франції та Азербайджану за ціною від 10 до 20 грн за кілограм.