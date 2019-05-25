Вихідні в Україні пройдуть з грозами та градом

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 09:42

Синоптик Наталія Діденко попередила про складну синоптичну ситуацію в Україні. За її словами, українців чекають різноманітні опади.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко розповіла про синоптичну картину в Україні на вихідні. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що у суботу, 25 травня, очікуються дощі, грози, шквал та град. Тим часом стовпчики термометрів покажуть в середньому +20 +26 градусів. Тим часом на заході +16 +22 градуси.

«Якщо ви збираєтеся в суботу-неділю на природу, візьміть обов'язково якийсь целофанчік накрити від дощу речі, парасолі, дітям – калоші», - зазначила вона.

У столиці тим часом додасться поривчатий вітер. Також киян може порадувати локальний град. Як повідомлялось раніше, український синоптик Леонід Горбань заявляв, що літо в Україні буде пізнім та коротким. За його словами, на спеку можна очікувати у середині червня. Він також попередив, що літо буде дощовим та прохолодним.