Вихідні в Україні пройдуть з грозами та градом

Літо 2019 є ідеальним періодом для створення «Новоросії» - росЗМІ 10:45
Крим був втрачений ще до подій 2014 року - головнокомандувач ЗСУ 08:59
Супрун бідкається: Зеленський досі не цікавився медреформою 08:26
Концерт Spice Girls у Дубліні назвали провальним (ВІДЕО) 07:50
Гройсман накрав стільки грошей, що може створити власну партію - журналіст 07:12
Фани Аріани Гранде закликали розплавити її воскову фігуру в музеї мадам Тюссо 06:42
«Порохолюби» попросили Зеленського присвоїти екс-президенту звання «Героя України» 06:14
Бужанський прокоментував люті крики порохоботів у бік Зеленського 05:34
Україні далеко до рівня добробуту європейських країн – Світовий банк 10:32
Російські окупанти запевнили, що ситуація в Армянську налагодилась 09:55
Тимошенко не підтримала референдум про переговори з Росією 09:19
Росіянам вирішили не показувати надихаючий серіал «Слуга народу» 08:16
Тимошенко як рятівний круг: Кличко веде переговори з лідером «Батьківщини» 07:37
Інфузорія в халаті: У Рівному лікар швидкої відмовився допомагати чоловіку з розбитою головою 06:33
Синоптик Наталія Діденко попередила про складну синоптичну ситуацію в Україні. За її словами, українців чекають різноманітні опади.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко розповіла про синоптичну картину в Україні на вихідні. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що у суботу, 25 травня, очікуються дощі, грози, шквал та град. Тим часом стовпчики термометрів покажуть в середньому +20 +26 градусів. Тим часом на заході +16 +22 градуси.
«Якщо ви збираєтеся в суботу-неділю на природу, візьміть обов'язково якийсь целофанчік накрити від дощу речі, парасолі, дітям – калоші», - зазначила вона.
У столиці тим часом додасться поривчатий вітер. Також киян може порадувати локальний град. Як повідомлялось раніше, український синоптик Леонід Горбань заявляв, що літо в Україні буде пізнім та коротким. За його словами, на спеку можна очікувати у середині червня. Він також попередив, що літо буде дощовим та прохолодним.
10:45: Літо 2019 є ідеальним періодом для створення «Новоросії» - росЗМІ
08:59: Крим був втрачений ще до подій 2014 року - головнокомандувач ЗСУ
08:26: Супрун бідкається: Зеленський досі не цікавився медреформою
07:50: Концерт Spice Girls у Дубліні назвали провальним (ВІДЕО)
07:12: Гройсман накрав стільки грошей, що може створити власну партію - журналіст
06:42: Фани Аріани Гранде закликали розплавити її воскову фігуру в музеї мадам Тюссо
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.