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Руслан Хомчак заявив, що півострів Крим мав поганий залишки Радянського Союзу, російську рекламу ще до 2014 року. За його словами, прийшов час боротися за людей.
Новину передає «Преса України».
Новий головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив важливу заяву. За його словами, Україна втратила Крим задовго до подій 2014 року. Хомчак розповів, що до такого висновку дійшов після того, як відвідав український півострів у 2010 році.
Новоспечений головнокомандувач ЗСУ зазначив, що відпочивав у санаторії і його шокувало те, що у Криму був поганий залишок Радянського Союзу.
«Всюди реклама російської горілки з триколором. Я собі ставив запитання: Я в Україні? Я не розумів, де я перебуваю», - зазначив він.
Руслан Хомчак додав, що Київ сьогодні повинен боротися залюдину, «за те, що в неї в голові». Як повідомлялось раніше, президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем ЗСУ 21 травня.
08:59: Крим був втрачений ще до подій 2014 року - головнокомандувач ЗСУ
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