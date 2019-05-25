Супрун бідкається: Зеленський досі не цікавився медреформою

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 08:26

Американка Уляна Супрун заявила, що продовжує творити медреформу в Україні. Однак вона збентежена, що за 6 днів президентства Зеленський не звернув на неї увагу.

Новину передає «Преса України».

Одіозна виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що Володимир Зеленський, який перебуває на посту президента всього шість днів, не цікавиться її вбивчою медреформою.

Відповідну заяву американка, яку прислали Штати в період революції Гідності, зробила на презентації проекту цільових екологічних інвестицій, спрямованих на термомодернізацію клінічних корпусів медичних закладів.

За словами Супрун, у МОЗ чекають на кроки Зеленського.

«Ми тут, ми на місці, ми далі працюємо. Хоча змінюються президенти чи народні депутати у Верховній Раді, пацієнти є щодня. Ми стабільно працюємо, ми готові співпрацювати, представити ті зміни, які вже зроблені та які заплановані новій команді. Якщо буде запрошення. Його ще не було. Не зацікавилися тим, що ми робимо», - зазначила вона.

Супрун пригрозила, що зміни, які стартували за її ініціативи, продовжуватимуться. Вона також висловила надію на те, що Зеленський підтримає її реформу.