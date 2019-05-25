Концерт Spice Girls у Дубліні назвали провальним (ВІДЕО)

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Spice Girls розпочали свій тур, однак перший же концерт виявився провальним. Глядачі заявили, що взагалі не чули голосів зірок. В результаті дехто покинув шоу передчасно.
Новину передає «Преса України».
Відбулось воз’єднання легендарного гурту Spice Girls. Хоч і не в повному складі, на сцену Дубліна вийшли Гері Хорнер, Мел Б, Емма Бантон і Мел C. Однак концерт не виправдав очікування фанів знаменитостей.
За словами відвідувачів концерту, він був провальним.
«Ми їх зовсім не чули. Організатори так і не виправили ситуацію. Ми просто дивились на них, а не слухали», - розповіли прихильники гурту.
«Я розчарована, витратила 100 фунтів на квитки і таке побачила. Розчаруванню нема меж. Пішла передчасно», - відзначила відвідувачка концерту у соцмережі.
Варто зазначити, що Spice Girls відправились у свій 13-й концертний тур. До перчинок не приєдналась лише Вікторія Бекхем. Тим не менше, вона має права на Spice Girls, тому матиме долю з їх концерту.
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