Гройсман накрав стільки грошей, що може створити власну партію - журналіст

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 07:12

Журналіст перерахував незаконні джерела збагачення Володимира Гройсмана. Так, останній обікрав українців настільки, що тепер може вкластися в свою партію, щоб красти й далі.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 24 травня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман представив свою власну партію, з якою піде на вибори. Вона має назву «Українська стратегія». Подію прокоментував журналіст, ведучий програми «Гроші» Олександр Дубінський.

У своєму блозі останній зазначив, що Гройсман накрав стільки грошей, що може створити навіть власну партію.

«Підмітьте, піарився під**** за наші з вами гроші. 30 млн грн з держбюджету по соцпрограмі, на рекламу діяльності роботи Кабміну. На білборди, які порозвішували в Україні», - нагадав журналіст.

За його словами, «Українська стратегія» Гройсмана – це інкасація митниці та податкової.

«Гройсман тримав у руках корупційні потоки з податкової служби та від митної служби. Євробляхи, італійські буси, перевезення техніки, перевезення бурштину в іншу сторону, контрабанда лісу, контрабанда палива, контрабанда вугілля – це все Гройсман. З кожної тонни по долару, з кожного буса по 50 доларів, з кожного кілограму бурштину – по 100. Ці гроші тепер є основою «Української стратегії», - наголосив журналіст.

Підсумовуючи він зазначив, що Гройсмана треба садити у тюрму, а не в парламентське крісло.