Гройсман накрав стільки грошей, що може створити власну партію - журналіст 07:12
Фани Аріани Гранде закликали розплавити її воскову фігуру в музеї мадам Тюссо 06:42
«Порохолюби» попросили Зеленського присвоїти екс-президенту звання «Героя України» 06:14
Бужанський прокоментував люті крики порохоботів у бік Зеленського 05:34
Україні далеко до рівня добробуту європейських країн – Світовий банк 10:32
Російські окупанти запевнили, що ситуація в Армянську налагодилась 09:55
Тимошенко не підтримала референдум про переговори з Росією 09:19
Росіянам вирішили не показувати надихаючий серіал «Слуга народу» 08:16
Тимошенко як рятівний круг: Кличко веде переговори з лідером «Батьківщини» 07:37
Інфузорія в халаті: У Рівному лікар швидкої відмовився допомагати чоловіку з розбитою головою 06:33
«Порохолюби» створили петицію про відставку Зеленського 13:58
Зе! Команда: Чисельність населення зменшилась, логічно зменшити й кількість депутатів 12:26
Книга про корупцію та жадібність Порошенка зменшила кількість його прихильників – Онищенко 11:12
Журналіст перерахував незаконні джерела збагачення Володимира Гройсмана. Так, останній обікрав українців настільки, що тепер може вкластися в свою партію, щоб красти й далі.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 24 травня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман представив свою власну партію, з якою піде на вибори. Вона має назву «Українська стратегія». Подію прокоментував журналіст, ведучий програми «Гроші» Олександр Дубінський.
У своєму блозі останній зазначив, що Гройсман накрав стільки грошей, що може створити навіть власну партію.
«Підмітьте, піарився під**** за наші з вами гроші. 30 млн грн з держбюджету по соцпрограмі, на рекламу діяльності роботи Кабміну. На білборди, які порозвішували в Україні», - нагадав журналіст.
За його словами, «Українська стратегія» Гройсмана – це інкасація митниці та податкової.
«Гройсман тримав у руках корупційні потоки з податкової служби та від митної служби. Євробляхи, італійські буси, перевезення техніки, перевезення бурштину в іншу сторону, контрабанда лісу, контрабанда палива, контрабанда вугілля – це все Гройсман. З кожної тонни по долару, з кожного буса по 50 доларів, з кожного кілограму бурштину – по 100. Ці гроші тепер є основою «Української стратегії», - наголосив журналіст.
Підсумовуючи він зазначив, що Гройсмана треба садити у тюрму, а не в парламентське крісло.
07:12: Гройсман накрав стільки грошей, що може створити власну партію - журналіст
06:42: Фани Аріани Гранде закликали розплавити її воскову фігуру в музеї мадам Тюссо
06:14: «Порохолюби» попросили Зеленського присвоїти екс-президенту звання «Героя України»
05:34: Бужанський прокоментував люті крики порохоботів у бік Зеленського
10:32: Україні далеко до рівня добробуту європейських країн – Світовий банк
09:55: Російські окупанти запевнили, що ситуація в Армянську налагодилась
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.