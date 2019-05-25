Фани Аріани Гранде закликали розплавити її воскову фігуру в музеї мадам Тюссо

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 06:42

У музеї мадам Тюссо представили нову фігуру. У воску увіковічили Аріану Гранде. Однак майстрам вдалось зіпсувати фігуру.

Новину передає «Преса України».

Багатомільйонна армія прихильників співачки Аріани Гранде збентежилась через появу у музеї мадам Тюссо воскової фігури знаменитості. За словами прихильників співачки, воскова фігура зовсім не реалістична.

«Вам потрібно розтопити її обличчя та почати все заново», - заявили обурені фани.

«Заради Бога, приберіть це з музею. Це не Аріана Гранде», - додали шанувальники.

Багато людей навіть опублікували на своїх сторінках у соцмережі два фото: на одному воскова фігура, на другому реальне фото Гранде. Так, неозброєним оком видно, що творці воскової фігури перестарались з мейкапом зірки. Зокрема, зробили їй неправдоподібні виражені брови, обмалювали очі та зменшили губи.

25-річна поп-сенсація поки не коментувала відкриття своєї воскової фігури.