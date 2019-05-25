Фани Аріани Гранде закликали розплавити її воскову фігуру в музеї мадам Тюссо

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У музеї мадам Тюссо представили нову фігуру. У воску увіковічили Аріану Гранде. Однак майстрам вдалось зіпсувати фігуру.
Новину передає «Преса України».
Багатомільйонна армія прихильників співачки Аріани Гранде збентежилась через появу у музеї мадам Тюссо воскової фігури знаменитості. За словами прихильників співачки, воскова фігура зовсім не реалістична.
«Вам потрібно розтопити її обличчя та почати все заново», - заявили обурені фани.
«Заради Бога, приберіть це з музею. Це не Аріана Гранде», - додали шанувальники.
Багато людей навіть опублікували на своїх сторінках у соцмережі два фото: на одному воскова фігура, на другому реальне фото Гранде. Так, неозброєним оком видно, що творці воскової фігури перестарались з мейкапом зірки. Зокрема, зробили їй неправдоподібні виражені брови, обмалювали очі та зменшили губи.
25-річна поп-сенсація поки не коментувала відкриття своєї воскової фігури.
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