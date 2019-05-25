«Порохолюби» попросили Зеленського присвоїти екс-президенту звання «Героя України»

Аня Мартинюк 25 травня 2019, 06:14

У день інавгурації Зеленського прихильники Порошенка створили петицію. Так, вони попросили нового лідера країни дати Порошенку «Героя України».

Новину передає «Преса України».

Вчора ввечері, 24 травня, президенту України Володимиру Зеленському подали петицію. У ній автори просять присвоїти екс-лідеру країни, корупціонеру Петру Порошенку звання «Героя України».

Відповідна петиція №22/053242-еп з’явилась на сайті Інтернет-представництва Президента України. Варто зазначити, що її опублікували 20 травня, коли проходила інавгурація Зеленського.

«За Томос, мову, ЄС, за армію, за збереження цілісності нашої держави! За невтомну працю, за недоспані ночі, він єдиний президент України, який зробив неможливе для нас, ми стали нацією», - зазначила автор петиції Любов Блажчук.

Однак станом на 24 травня петицію підписали всього 67 небайдужих до фігури Порошенка осіб.