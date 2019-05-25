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Макс Бужанський відреагував на неадекватну поведінку уже колишньої влади щодо Зеленського та його команди. За його словами, скоро партії-прихильники Порошенка стануть безперспективними.
Новину передає «Преса України».
Відомий український письменник Макс Бужанський прокоментував політичну ситуацію в Україні. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що представники попередньої влади, які з тріском програли вибори, думають, що можуть комфортно вмоститися на вкрадених диванчиках та висувати вимоги.
«Щось в стилі, я цю книгу не читав, взагалі читати не вмію, але вона мені вже не подобається. Запам'ятайте, якщо раптом забули. Свинарчук, Семочко, Ірина та Юрій Луценко, всі, кого призначав Порошенко, це добре. Так добре, що прям аж шкода розлучатися було, а все, що робить Зеленскій - пекло. І в цьому пеклі, горять порохоботи, радуючи серця інших лютими криками. Приємно. Брехня і саботаж», - зазначив письменник.
За словами Бужанського, Зеленського кинули з виборами, зірвали домовленості і тепер є персперктиви зробити РПЛ, НФ і БПП, які за його словами підступно приховали у своєму складі ім’я Петра Порошенка, безперспективними.
«А що Кабмін? Краде. Це не звинувачення, це констатація факту, нічим іншим жоден наш Кабмін ніколи не займався, але ці - визнані чемпіони, легендарні і олімпійські, вони навіть правила української мови примудрилися вкрасти, підмінивши їх чимось диким. Кожен день-майже останній, тому робота кипить, як у тимурівців. А що країна? Живе, що потрібно було підтвердити, саморегулюється, поки ділиться влада, анітрохи в цій владі особливо не потребуючи. Вічно так тривати не може, але іноді приємно», - додав він.
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05:34: Бужанський прокоментував люті крики порохоботів у бік Зеленського
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