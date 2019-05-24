З'явилось відео затопленного Закарпаття (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 24 травня 2019, 11:30

Сильні зливи наробили лиха на Закарпатті. Понад двісті домогосподарств опинилися у воді.

Новину передає «Преса України».

В результаті сильних дощів жителі Закарпаття потерпають від підтоплень. За попередніми даними, 241 домогосподарство опинилось у воді. Про це заявили у прес-службі ДСНС.

«З 241 господарства 23 - житлові будинки, 2005 га сільгоспугідь і пасовищ. У Мукачево повноводна річка Латориця вийшла з берегів і наближається до житлових будинків. А в селі Великі Ком'яти річка Божава затопила гектари сільськогосподарських угідь і сотні теплиць», - зазначили у ДСНС.

Також у Мережі з’явилось відео, на якому наслідки негоди показали з висоти пташиного польоту.