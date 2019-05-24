З'явилось відео затопленного Закарпаття (ВІДЕО)

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Сильні зливи наробили лиха на Закарпатті. Понад двісті домогосподарств опинилися у воді.
Новину передає «Преса України».
В результаті сильних дощів жителі Закарпаття потерпають від підтоплень. За попередніми даними, 241 домогосподарство опинилось у воді. Про це заявили у прес-службі ДСНС.
«З 241 господарства 23 - житлові будинки, 2005 га сільгоспугідь і пасовищ. У Мукачево повноводна річка Латориця вийшла з берегів і наближається до житлових будинків. А в селі Великі Ком'яти річка Божава затопила гектари сільськогосподарських угідь і сотні теплиць», - зазначили у ДСНС.
Також у Мережі з’явилось відео, на якому наслідки негоди показали з висоти пташиного польоту.
10:32: Україні далеко до рівня добробуту європейських країн – Світовий банк
09:55: Російські окупанти запевнили, що ситуація в Армянську налагодилась
09:19: Тимошенко не підтримала референдум про переговори з Росією
08:16: Росіянам вирішили не показувати надихаючий серіал «Слуга народу»
07:37: Тимошенко як рятівний круг: Кличко веде переговори з лідером «Батьківщини»
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