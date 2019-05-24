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Станіслав Клих вкотре оголосив про голодування. Правозахисниця Тетяна Щур зазначила, що це є крик про допомогу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 травня, стало відомо, що український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування. Про це заявила правозахисниця Тетяна Щур. Вона також зазначила, що це є благання до Володимира Зеленського про допомогу.
«Надія, розбуджена очікуванням змін, загрожує обернутися новим відчаєм. Голодування Стаса – це заклик, благання, крик про допомогу, адресований новому президенту через червоні цегляні стіни Верхньоуральського острогу, із самотності й темряви», - заявила вона.
Нагадаємо, Станіслав Клих був засуджений у Чечні до двадцяти років. Його звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-1995-х. Наразі українець знаходиться у Верхньоуральській колонії в Челябінській області РФ.
Клих неодноразово заявляв, що його катують. Також відомо, що він проходить примусове психіатричне лікування.
10:32: Україні далеко до рівня добробуту європейських країн – Світовий банк
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