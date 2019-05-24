Україні далеко до рівня добробуту європейських країн – Світовий банк

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У Світовому банку визначили рівень бідності українців. Як виявилось, ніяких покращень в країні не відбулось і вона досі знаходиться на одному рівні з Молдовою чи Вірменією.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 травня, Світовий банк представив свою спеціальну доповідь. У ній зазначено, що за рівнем ВВП на душу населення Україна залишається однією з найбідніших країн регіону. В результаті українці знаходяться на одному рівні з громадянами Вірменії, Грузії та Молдови.
У документі особливо наголошується, що темпи економічного зростання української держави недостатні для скорого наближення до добробуту європейських країн. У Світовому банку додали, що у 1990 році рівень доходів в Україні був аналогічний рівню доходів в Польщі. Однак з тих пір Польща пішла вперед.
«Наразі ж ВВП Києва на душу населення за паритетом купівельної спроможності втричі поступається Варшаві», - йдеться у документі.
Нагадаємо, у минулому році у доповіді Світового банку зазначалось, що починаючи з 2014 року кількість українців, які живуть бідно, зросла на цілих 11%.
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