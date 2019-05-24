Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Україні далеко до рівня добробуту європейських країн – Світовий банк
  • Вступив у силу закон про достроковий розпуск Ради
  • Роздача російських паспортів в «ДНР» може провалитися

Україні далеко до рівня добробуту європейських країн – Світовий банк

Аня Мартинюк 24 травня 2019, 10:32
Версія для друку
Україні далеко до рівня добробуту європейських країн – Світовий банк

У Світовому банку визначили рівень бідності українців. Як виявилось, ніяких покращень в країні не відбулось і вона досі знаходиться на одному рівні з Молдовою чи Вірменією.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 травня, Світовий банк представив свою спеціальну доповідь. У ній зазначено, що за рівнем ВВП на душу населення Україна залишається однією з найбідніших країн регіону. В результаті українці знаходяться на одному рівні з громадянами Вірменії, Грузії та Молдови. 

У документі особливо наголошується, що темпи економічного зростання української держави недостатні  для скорого наближення до добробуту європейських країн. У Світовому банку додали, що у 1990 році рівень доходів в Україні був  аналогічний рівню доходів в Польщі. Однак з тих пір Польща пішла вперед. 

«Наразі ж ВВП Києва на душу населення за паритетом купівельної спроможності втричі поступається Варшаві», - йдеться у документі.

Нагадаємо, у минулому році у доповіді Світового банку зазначалось, що починаючи з 2014 року кількість українців, які живуть бідно, зросла на цілих 11%. 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції