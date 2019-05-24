Російські окупанти запевнили, що ситуація в Армянську налагодилась

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Російські ЗМІ повідомили, що ситуацію в Армянську взяли під контроль. Так, російські окупанти стверджують, що людям не варто переживати за своє здоров’я та екологічну ситуацію у регіоні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 травня, російські ЗМІ повідомили, що ситуація в окупованому Армянську начебто поліпшилась. Зокрема, завод «Кримський титан» працює безперебійно, перевищень гранично допустимих концентрацій в атмосфері нема
Відповідна інформація прозвучала на прес-конференції в мультимедійному прес-центрі МІА «Росія сьогодні» в Сімферополі. За словами так званого міністра екології та природних ресурсів Геннадія Нараїва, ніяких проблем у майбутньому не буде.
«Екологічна ситуація в північному регіоні знаходиться на постійному контролі фахівців. Станом на сьогоднішній день ніяких шкідливих викидів не зафіксовано», - додав він.
Варто зазначити, що російські найманці стверджували, що в Армянську «все добре» навіть коли лабораторні аналізи показували перевищення рівнів забруднюючих речовин в атмосфері, а люди жалілись на погане самопочуття.
Нагадаємо, 24 серпня минулого року на заводі «Кримськи титан», що в Армянську, стався викид сірчистого ангідриду. Згодом робітники заводу засипали відстійники хлорним вапном, яке вступило в реакцію, в результаті чого відбулось поширення хлору. Люди жалілися на погане самопочуття, сморід. Також металеві речі почали вкриватися іржею.
10:32: Україні далеко до рівня добробуту європейських країн – Світовий банк
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