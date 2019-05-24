Тимошенко не підтримала референдум про переговори з Росією

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Юлія Тимошенко не оцінила прагнення Володимира Зеленського провести референдум з питання укладення мирних угод з Росією. За її словами, змін ніяких не варто робити, краще й далі робити сильну армію та тиснути на РФ санкціями.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 травня, стало відомо, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко не вважає за необхідне проводити референдум з питання укладення мирних угод з Росією. Відповідна заява прозвучала в ефірі телеканалу 1+1.
За словами політика, референдум є неприпустимий на тлі складних відносин між двома країнами. Тимошенко наголосила, що Україні треба сильна армія. Також вона зазначила, що варто посилити санкції проти Росії.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що націлився провести референдум з приводу переговорів з Росією. За його словами, українці самі мають відповісти, чи вважають вони за необхідне вести переговори з країною агресоркою.
У Росії на такий хід подій відреагували спокійно, зазначивши що референдум – це внутрішні справи України.
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