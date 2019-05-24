Сумні часи для «євробляхерів» наступлять з серпня

Аня Мартинюк 24 травня 2019, 08:45

Власники «євроблях» почнуть платити багатотисячні штрафи починаючи з серпня. У ДФС нагадали, за що доведеться платити.

Новину передає «Преса України».

У Державній фіскальної службі України повідомили, що власники автомобілів на єврономерах платитимуть штрафи починаючи з 22 серпня. Як відомо, ВРУ ухвалила відповідні зміни до Податкового кодексу, які відкладають посилення адміністративної відповідальності на 90 діб.

«Верховна Рада України відтермінувала до 22 серпня 2019 року введення в дію норм про посилення адміністративної відповідальності за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення та транзиту ... Таким чином, власники автомобілів з іноземними номерами отримали додатковий час для митного оформлення своїх авто без посилених штрафних санкцій. З 22 серпня вступають в дію нові санкції», - йдеться у прес-службі ДФС.

Якщо «євробляхер» перевищить термін доставки «залізного коня» для особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб, він буде оштрафований на 85 тис. гривень. Якщо термін перевалить за 30 діб, штраф дорівнюватиме 170 тис. гривень плюс «євробляхер» може залишитись без автомобіля.

Стільки ж доведеться заплатити у разі перевищення термінів тимчасового ввезення авто. Штраф у розмірі 34 тисячі гривень чекає на тих, хто передав авто особистого користування у володіння або розпорядження іншій особі для комерційних цілей.

Нагадаємо також, що за розмитнення авто на єврореєстрації доведеться платити повну суму.