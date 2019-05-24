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У Росії став недоступним для перегляду серіал «Слуга народу». Стало відомо, за чиєї ініціативи росіянам не показуватимуть український серіал.
Новину передає «Преса України».
У Росії не балуватимуть теле- та інтернетглядачів українським серіалом «Слуга народу», у якому нині президент України Володимир Зеленський грав головну роль. Так, творіння студії «Квартал-95» тепер не доступне на каналі YouTube на території РФ.
За даними росЗМІ, раніше росіяни могли безперешкодно дивитися серіал, у якому показують чесного президента, який дійсно переживає за народ та трудиться для народу. За попередніми даними, доступ до серіалу буде відновлено.
Також зазначається, що обмеження були введені за ініціативи «Кварталу-95». До слова, раніше українці створили петицію на сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України, у якій автори закликають заборонити телеканалам принижувати честь і гідність Глави держави, демонструючи негативні сценічні образи Зеленського.
08:16: Росіянам вирішили не показувати надихаючий серіал «Слуга народу»
07:37: Тимошенко як рятівний круг: Кличко веде переговори з лідером «Батьківщини»
06:33: Інфузорія в халаті: У Рівному лікар швидкої відмовився допомагати чоловіку з розбитою головою
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