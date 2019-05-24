Тимошенко як рятівний круг: Кличко веде переговори з лідером «Батьківщини»

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Віталій Кличко та його «партнери» будуть боротися за свої прибуткові місця. Допомогти залишитись у кріслі мера Кличку, ймовірно, допомагатиме Юлія Тимошенко. До останньої уже звернулись за допомогою.
Новину передає «Преса України».
За даними журналіста Олександра Дубінського, столичний мер Віталій Кличко хоче втриматись у своєму кріслі. Для цього він веде переговори з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко.
«Щоб зберегтися на посаді мера Києва після програшу Порошенко, команда Кличка готова профінансувати грошима Столара (Вадима – ред.) парламентську кампанію Тимошенко і забезпечити їй підтримку в Києві. Нагадаю, на столичний штаб Тимошенко працювали люди Столара - Алла Шлапак і Денис Комарницький, куратори «бабусь Черновецького», - додав журналіст.
Дубінський додав, що натомість команда Кличка хоче бачити у списку БЮТ найближчих до мера людей. Також для Кличка хочуть «дах» на перевиборах мера. В результаті «партнери та дружки» Кличка пилятимуть гроші далі.
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