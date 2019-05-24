Президент України запустить проект «Ліфт»

Аня Мартинюк 24 травня 2019, 07:05

Володимир Зеленський запропонував діджиталізувати Україну. За його словами, мізкуваті українці зможуть реалізувати задум в реальність.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 травня, стало відомо, що Володимир Зеленський та його команда запускають онлайн проект під назвою «Ліфт». Він дозволить українцям представляти свої ідеї з діджиталізації держави.

Про проект президент України розповів на форумі інтернет-діячів «iForum», який пройшов у Києві.

«Ми хочемо дійсно зробити країну в смартфоні. Уряд в смартфоні. Хлопці, пора це зробити. Без вас не впоратися», - заявив він.

Зеленський додав, що це чудова ідея, знати, які законопроекти подаються, яких людей обирають, які петиції подаються.

«Я, правда, мрію про нашу країну в смартфоні. І щоб ми були першими в світі, минаючи цей етап, який сьогодні в світі і який складно наздогнати», - додав український лідер.