Президент України запустить проект «Ліфт»

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Володимир Зеленський запропонував діджиталізувати Україну. За його словами, мізкуваті українці зможуть реалізувати задум в реальність.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 травня, стало відомо, що Володимир Зеленський та його команда запускають онлайн проект під назвою «Ліфт». Він дозволить українцям представляти свої ідеї з діджиталізації держави.
Про проект президент України розповів на форумі інтернет-діячів «iForum», який пройшов у Києві.
«Ми хочемо дійсно зробити країну в смартфоні. Уряд в смартфоні. Хлопці, пора це зробити. Без вас не впоратися», - заявив він.
Зеленський додав, що це чудова ідея, знати, які законопроекти подаються, яких людей обирають, які петиції подаються.
«Я, правда, мрію про нашу країну в смартфоні. І щоб ми були першими в світі, минаючи цей етап, який сьогодні в світі і який складно наздогнати», - додав український лідер.
06:33: Інфузорія в халаті: У Рівному лікар швидкої відмовився допомагати чоловіку з розбитою головою
13:58: «Порохолюби» створили петицію про відставку Зеленського
12:26: Зе! Команда: Чисельність населення зменшилась, логічно зменшити й кількість депутатів
11:12: Книга про корупцію та жадібність Порошенка зменшила кількість його прихильників – Онищенко
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