Інфузорія в халаті: У Рівному лікар швидкої відмовився допомагати чоловіку з розбитою головою

Аня Мартинюк 24 травня 2019, 06:33

У Рівному молодий лікар швидкої відмовився допомагати закривавленому чоловіку. Навіть більше, він образив підлітків, які викликали швидку.

Новину передає «Преса України».

У спільноті «Білі халати» Рівного» з’явилось повідомлення від рівнянки Анни Пальчевської. Жінка розповіла про інцидент, який трапився на вулиці Малорівненській, а саме біля будинку 51.

За словами жінки, її 15-річна донька помітила чоловіка з розбитою головою й надірваною шкірою над вухом.

«Здогадуюсь, чоловік не в зовсім тверезому стані, певне. Той чоловік попросив допомогти підвестись. Діти не змогли його підняти, але і не пройшли повз. Не залишили стікати кров'ю. Викликали і дочекалися швидку. Яке ж було здивування, коли молодий лікар швидкої відмовився надавати мед допомогу. Мовляв, таким вже ніщо не допоможе», - розповіла рівнянка.

Вона додала, що після цих слів її донька попросила у так званого лікаря перекис та рукавиці, щоб самостійно обробити рану. Однак горе-лікар відмовив та не поскупився на образливі слова: «ще кожна тупа малолетка буде мені розказувати, що робити».

В результаті пані Анна збирається докласти зусиль, щоб покарати негуманного лікаря.

«В мене питання, як він там працює? І чи нормально вбивати в дітях прагнення бути милосердними? ... На якій підставі ви образили мою доньку? Обіцяю, докладу всіх зусиль щоб вам це не зійшло з рук. Якщо Вам не подобається ця робота - дайте шанс людям, які дійсно будуть відповідати цій посаді», - підсумувала вона.