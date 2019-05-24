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У Рівному молодий лікар швидкої відмовився допомагати закривавленому чоловіку. Навіть більше, він образив підлітків, які викликали швидку.
Новину передає «Преса України».
У спільноті «Білі халати» Рівного» з’явилось повідомлення від рівнянки Анни Пальчевської. Жінка розповіла про інцидент, який трапився на вулиці Малорівненській, а саме біля будинку 51.
За словами жінки, її 15-річна донька помітила чоловіка з розбитою головою й надірваною шкірою над вухом.
«Здогадуюсь, чоловік не в зовсім тверезому стані, певне. Той чоловік попросив допомогти підвестись. Діти не змогли його підняти, але і не пройшли повз. Не залишили стікати кров'ю. Викликали і дочекалися швидку. Яке ж було здивування, коли молодий лікар швидкої відмовився надавати мед допомогу. Мовляв, таким вже ніщо не допоможе», - розповіла рівнянка.
Вона додала, що після цих слів її донька попросила у так званого лікаря перекис та рукавиці, щоб самостійно обробити рану. Однак горе-лікар відмовив та не поскупився на образливі слова: «ще кожна тупа малолетка буде мені розказувати, що робити».
В результаті пані Анна збирається докласти зусиль, щоб покарати негуманного лікаря.
«В мене питання, як він там працює? І чи нормально вбивати в дітях прагнення бути милосердними? ... На якій підставі ви образили мою доньку? Обіцяю, докладу всіх зусиль щоб вам це не зійшло з рук. Якщо Вам не подобається ця робота - дайте шанс людям, які дійсно будуть відповідати цій посаді», - підсумувала вона.
06:33: Інфузорія в халаті: У Рівному лікар швидкої відмовився допомагати чоловіку з розбитою головою
13:58: «Порохолюби» створили петицію про відставку Зеленського
12:26: Зе! Команда: Чисельність населення зменшилась, логічно зменшити й кількість депутатів
11:12: Книга про корупцію та жадібність Порошенка зменшила кількість його прихильників – Онищенко
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