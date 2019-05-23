«Порохолюби» створили петицію про відставку Зеленського

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На сайті президента України з’явилась чергова петиція. Противники Володимира Зеленського виступили за те, щоб новий лідер йшов у відставку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 травня, стало відомо, що в Україні зареєстрували петицію про відставку президента України Володимира Зеленського, інавгурація якого відбулась у понеділок, 20 травня.
Так, у тексті петиції, яка розміщена на сайті лідера України, зазначено, що голосування за нього було протестним.
«Шановний Володимире Олександровичу, голосування за вас в більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді ви не маєте підтримки 73% виборців», - зазначили автори петиції.
Також противники Зеленського додали, що його дії розчаровують виборців. До слова, ідею відправити Володимира Зеленського у відставку підтримали понад 7 тисяч осіб.
Варто зазначити, що на сайті президента України часто з’являються петиції, зміст який має жартівливий характер. Раніше Петру Порошенку пропонували перейменувати Україну.
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