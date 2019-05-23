«Порохолюби» створили петицію про відставку Зеленського

Аня Мартинюк 23 травня 2019, 13:58

На сайті президента України з’явилась чергова петиція. Противники Володимира Зеленського виступили за те, щоб новий лідер йшов у відставку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, стало відомо, що в Україні зареєстрували петицію про відставку президента України Володимира Зеленського, інавгурація якого відбулась у понеділок, 20 травня.

Так, у тексті петиції, яка розміщена на сайті лідера України, зазначено, що голосування за нього було протестним.

«Шановний Володимире Олександровичу, голосування за вас в більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді ви не маєте підтримки 73% виборців», - зазначили автори петиції.

Також противники Зеленського додали, що його дії розчаровують виборців. До слова, ідею відправити Володимира Зеленського у відставку підтримали понад 7 тисяч осіб.

Варто зазначити, що на сайті президента України часто з’являються петиції, зміст який має жартівливий характер. Раніше Петру Порошенку пропонували перейменувати Україну.