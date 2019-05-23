В НАТО закликали Росію покинути Крим

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Стюарт Піч заявив, що НАТО не визнає Крим російським. За його словами, Росія повинна залишили український півострів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 травня, голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу Стюарт Піч зробив важливу заяву. За його словами, НАТО все ще не визнає Крим російським і навіть більше, альянс закликає Росію покинути півострів.
Стюарт Піч особливо наголосив, що Кремль не повинен надавати свою підтримку бойовикам з «ЛДНР». Він також заявив, що Москва повинна звільнити українських моряків, які незаконно були затрималі біля Керчинської протоки у минулому році.
Нагадаємо, у минулому році генсек НАТО Йенс Столтенберг наголошував, що Крим – не Росія, однак він не вважає, що анексія півострова повинна стати приводом для ізоляції РФ на світовій арені.
Як повідомлялось раніше, кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, який захищає в Україні інтереси Кремля, заявив, що Росія готова співпрацювати з президентом Володимиром Зеленським. Однак лише у питанні Донбасу.
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