Офіційно: Потап і Настя Каменських одружуються

Аня Мартинюк 23 травня 2019, 12:53

Настя Каменський підтвердила, що одружується з Олексієм Потапенком. Весілля відбудеться сьогодні, 23 травня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, країнська співачка Настя Каменських повідомила, що одружується з екс-партнером дуету «Потап і Настя» Олексієм Потапенком, в народі більш відомим як Потап. На своїй сторінці у соцмережі знаменитість зазначила, що намагалась якомога довше приховувати стосунки.

За словами 32-річної співачки, останні її хіти «Константа» та «Обіцяю» - це вираження почуттів один до одного.

«Спасибі, що оберігав нас від зайвих очей, слів, постів. Спасибі, що підтримуєш мій вибір, що щастя любить тишу. Спасибі, що ми з тобою оберігаємо нашу любов. Нехай ненадовго, ми змогли залишити потаємні емоції і почуття тільки для нас двох!» - такі слова Каменських адресувала коханому.

До слова, раніше чутки про те, що Каменських та Потапенко у відносинах поширювали колеги по сцені знаменитостей. Фанати ж в свою чергу припустили, що в останніх хітах Каменських присвячує романтичні слова сам Потапу.