Офіційно: Потап і Настя Каменських одружуються

Зе! Команда: Чисельність населення зменшилась, логічно зменшити й кількість депутатів 12:26
Книга про корупцію та жадібність Порошенка зменшила кількість його прихильників – Онищенко 11:12
Саакашвілі попросив у Зеленського українське громадянство 10:27
У The New York Times назвали українку Alyona Alyona однією з найцікавіших артисток 09:01
Команда Зеленського представила зворушливий ролик (ВІДЕО) 13:35
Cardi B скасувала концерти для відновлення після ліпосакції 11:56
Американський привіт: Супрун порадила виключити РФ з Радбезу ООН 10:18
Г-н Зе, помните: Крым - это Россия, народ жаждет вендетты, а Порошенко - сатисфакции! 09:57
За президентства Зеленського Онищенко планує повернутись в Україну 09:30
США готові підтримати Україну у газовому питанні $2 млрд 09:05
Український бренд Lee Pfayfer знову прикрасив сторінки модного глянцю 08:30
Настя Каменський підтвердила, що одружується з Олексієм Потапенком. Весілля відбудеться сьогодні, 23 травня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 травня, країнська співачка Настя Каменських повідомила, що одружується з екс-партнером дуету «Потап і Настя» Олексієм Потапенком, в народі більш відомим як Потап. На своїй сторінці у соцмережі знаменитість зазначила, що намагалась якомога довше приховувати стосунки.
За словами 32-річної співачки, останні її хіти «Константа» та «Обіцяю» - це вираження почуттів один до одного.
«Спасибі, що оберігав нас від зайвих очей, слів, постів. Спасибі, що підтримуєш мій вибір, що щастя любить тишу. Спасибі, що ми з тобою оберігаємо нашу любов. Нехай ненадовго, ми змогли залишити потаємні емоції і почуття тільки для нас двох!» - такі слова Каменських адресувала коханому.
До слова, раніше чутки про те, що Каменських та Потапенко у відносинах поширювали колеги по сцені знаменитостей. Фанати ж в свою чергу припустили, що в останніх хітах Каменських присвячує романтичні слова сам Потапу.
12:26: Зе! Команда: Чисельність населення зменшилась, логічно зменшити й кількість депутатів
11:12: Книга про корупцію та жадібність Порошенка зменшила кількість його прихильників – Онищенко
10:27: Саакашвілі попросив у Зеленського українське громадянство
09:01: У The New York Times назвали українку Alyona Alyona однією з найцікавіших артисток
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.