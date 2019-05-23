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У команді Володимира Зеленського вважають, що кількість депутатів, які начебто трудяться на благо народу, необхідно скоротити. Хочаб тому, що чисельність населення країни значно зменшилась.
Новину передає «Преса України».
Представник Президента України в Парламенті Руслан Стефанчук зробив важливу заяву. За його словами, кількість народних обранців у ВРУ варто переглянути. Причина – стрімке скорочення чисельності населення України.
Про це він заявив під час останнього інтерв’ю.
«Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 - це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 мільйони, то було досить, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 мільйонів, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми уявлення порушені і кількість народних депутатів треба переглянути», - пояснив він.
Руслан Стефанчук особливо наголосив, що перепис населення необхідно провести для якісного проведення реформ. За його словами, у команді Зеленського на пріоритетному місці стоїть «аудит держави», який допоможе встановити, що в державі та хто в державі.
Підсумовуючи він зазначив, що у перші сто днів роботи команди Зеленського цей аудит буде проведено за допомогою фахівців з українських та міжнародних інститутів. Нагадаємо, востаннє перепис населення проводився у 2001 році. Тоді українців було 48,457 млн . У Держстаті зазначили, що станом на 1 березня 2019 року чисельність населення становить близько 42 млн 101 тис. 650 осіб. Тим часом експерти наголошують, що мільйони українців уже виїхали на заробітки.
12:26: Зе! Команда: Чисельність населення зменшилась, логічно зменшити й кількість депутатів
11:12: Книга про корупцію та жадібність Порошенка зменшила кількість його прихильників – Онищенко
10:27: Саакашвілі попросив у Зеленського українське громадянство
09:01: У The New York Times назвали українку Alyona Alyona однією з найцікавіших артисток
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