Зе! Команда: Чисельність населення зменшилась, логічно зменшити й кількість депутатів

Аня Мартинюк 23 травня 2019, 12:26

У команді Володимира Зеленського вважають, що кількість депутатів, які начебто трудяться на благо народу, необхідно скоротити. Хочаб тому, що чисельність населення країни значно зменшилась.

Новину передає «Преса України».

Представник Президента України в Парламенті Руслан Стефанчук зробив важливу заяву. За його словами, кількість народних обранців у ВРУ варто переглянути. Причина – стрімке скорочення чисельності населення України.

Про це він заявив під час останнього інтерв’ю.

«Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 - це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 мільйони, то було досить, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 мільйонів, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми уявлення порушені і кількість народних депутатів треба переглянути», - пояснив він.

Руслан Стефанчук особливо наголосив, що перепис населення необхідно провести для якісного проведення реформ. За його словами, у команді Зеленського на пріоритетному місці стоїть «аудит держави», який допоможе встановити, що в державі та хто в державі.

Підсумовуючи він зазначив, що у перші сто днів роботи команди Зеленського цей аудит буде проведено за допомогою фахівців з українських та міжнародних інститутів. Нагадаємо, востаннє перепис населення проводився у 2001 році. Тоді українців було 48,457 млн . У Держстаті зазначили, що станом на 1 березня 2019 року чисельність населення становить близько 42 млн 101 тис. 650 осіб. Тим часом експерти наголошують, що мільйони українців уже виїхали на заробітки.