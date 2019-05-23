Журналіст назвав Вакарчука «міні-Порошенком»

Аня Мартинюк 23 травня 2019, 11:47

Олександр Дубінський відреагував на слова Святослава Вакарчук про те, що референдум про мир на Донбасі є небезпечним. Журналіст вважає, що куди небезпечніше розуміння співака у політиці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, журналіст Олександр Дубінський прокоментував слова Святослава Вакарчука про те, що потенційний референдум про мир на Донбасі дуже небезпечний, бо це «гра на руку Кремля».

За словами журналіста, «міні-Порошенко» Вакарчук думає, що українці дурні.

«Ти зрівнюєш потенційне голосування громадян України на якомусь потенційному референдумі з голосуванням на Донбасі та у Криму, то ти ідіот», - зазначив експерт.

За словами Дубінського, Вакарчука можна пробачити, адже рівень його розуміння політичних процесів явно випливає з його політичного минулого. Журналіст також нагадав про виступи Вакарчука у 2014 році, коли він заявляв, що необхідно проводити референдуми і з федералізації, і щодо російської другої державної мови і зінших питань.

«Погугліть, все є», - наголосив журналіст.

Як повідомлялось раніше, голова Адміністрації Президента України Андрій Богдан запропонував винести на референдум домовленості з Росією щодо конфлікту на Донбасі. Після цього з’явився коментар Святослава Вакарчука.