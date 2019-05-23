Книга про корупцію та жадібність Порошенка зменшила кількість його прихильників – Онищенко

Аня Мартинюк 23 травня 2019, 11:12

Олександр Онищенко заявив, що зачарованих Порошенком людей стало набагато менше. Цьому сприяв вихід його книги «Петро Пятий. Правдива історія про українського диктатора».

Новину передає «Преса Укаїни».

Сьогодні, 23 травня, політик Олександр Онищенко заявив, що під час ефіру генпродюсер News One Василь Голованов поцікавився у нього: наскільки книга «Петро Пятий. Правдива історія про українського диктатора» вдарила по рейтингу уже екс-лідера країни. Як відомо, біглий нардеп Олександр Онищенко є автором цієї книги.

«Я скромно відповів, що небагато. А насправді книга стала торпедою. До мене приїжджав один технолог. Він працював в штабі у Петі на останніх виборах. І ось що розповів. Книга з дивовижними істерія про корупцію і жадібність Петі несподівано стала потужним технологічним продуктом по мінусовці рейтингу екс-президента», - заявив він.

За словами Онищенка, його творіння - як дорожня карта для розслідувачів, для журналістів, які шукали правду. Крім того політик вважає, що книга також вплинула на еліти.

«Зачарованих стало на порядок менше. Багато хто вперше відкрив очі, почали сумніватися. Ну і головне, Петра Пятого дізналося його оточення, яке і так не живило ілюзій, але яке побачило, що гроші йдуть повз них», - підсумував він.