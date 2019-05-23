Саакашвілі попросив у Зеленського українське громадянство

Аня Мартинюк 23 травня 2019, 10:27

Михайло Саакашвілі почав робити перші кроки для повернення в Україну. Адвокат політика зазначив, що в Адміністрацію Зеленського було направлене відповідне звернення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, стало відомо, що колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі, який займав посаду за часів правління Петра Порошенка, попросив у новоспеченого українського лідера Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.

Адвокат політика Руслан Чорнолуцький передав до Адміністрації президента відповідне звернення, у якому наголошується, що позбавлення Саакашвілі громадянства було незаконним. Про це він написав у соцмережі.

«Сьогодні був в Адміністрації Президента України і як його адвокат подав на ім'я Президента Зеленського звернення Саакашвілі по відновленню справедливості і повернення українського громадянства», - зазначив він.

Раніше Михайло Саакашвілі записував відео, у якому він зазначав, що дійсно збирається повернутись в Україну, оскільки була порушена справедливість.