Вступив у силу закон про достроковий розпуск Ради

Аня Мартинюк 23 травня 2019, 10:02

В Україні вступив в силу закон, підписаний Володимиром Зеленським. Так, свій президенський підпис він поставив під указом про розпуск Ради.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, вступає у силу закон про достроковий розпуск Ради восьмого скликання. У газеті «Урядовий кур’єр» з’явився відповідний указ президента України Володимира Зеленського «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

«Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою та сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання. 2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року. 3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України», - йдеться у документі.

Нагадаємо, коли указ публікується, він одразу набирає чинності. Як повідомлялось раніше, про те, що Володимир Зеленський розпустить Раду стало відомо 20 травня, у день його інавгруції. Тим не менше, відповідні заяви він робив ще раніше. Уже 21 травня новий український лідер поставив підпис під відповідним документом.

Українські народні обранці такому ходу подій не зраділи. Вони й досі намагаються втриматись у краслах, які їх кормлять. Особлива істерика спостерігається у спікера Андрія Парубія та радикала Олега Ляшка. Тим часом інші депутати спокійно готують до позачергових виборів.