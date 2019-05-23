Рейтинг кращих боксерів світу очолив Ломаченко

Аня Мартинюк 23 травня 2019, 09:22

Гордість України Василь Ломаченко знову зайняв першість у спортивному рейтингу. Він знову став кращим боксером світу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, стало відомо, титулований український боксер Василь Ломаченко очолив рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P). Рейтинг склало видання Ring. До слова, чемпіон світу в легкій вазі не вперше займає верхню сходинку рейтингу.

У топ-10 також потрапив українець Олександр Усик, який володіє поясами IBF, WBO і WBC у важкій вазі.

Рейтинг виглядає наступним чином:

1. Василь Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Іноує

5. Олександр Усик

6. Еррол Спенс

7. Геннадій Головкін

8. Хуан Франсиско Естрада

9. Майки Гарсія

10. Донні Ньетес

Як повідомлялось раніше, у 2018 році гордість України Василь Ломаченко став кращим боксером у світі за версією Boxingtalk.