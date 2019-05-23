У The New York Times назвали українку Alyona Alyona однією з найцікавіших артисток

Аня Мартинюк 23 травня 2019, 09:01

Українка Олена Савраненко, більш відома як Alyona Alyona, продовжує пожинати плоди на піку слави. Її творчість високо оцінило видання The New York Times.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, стало відомо, що впливове американське видання The New York Times внесло українську реп-зірку Alyona Alyona в ТОП-15 найцікавіших нових артистів з Європи. Відповідний рейтинг з’явився на сайті видання.

«У жовтні 2018 року, коли її перше відео на YouTube стало популярним, Alyona Alyona була директором дитячого садка в передмісті Києва. Через два місяці вона пішла з роботи. У квітні цього року вона випустила свій дебютний альбом «Пушка», - так згадують про українку укладачі рейтингу.

Також наголошується, що Alyona Alyona одна з небагатьох реп-виконавиць, які не задіюють лайливі слова у своїх треках. Крім того, Олена Савраненко зачитує реп виключно українською мовою, що також гідне уваги.

«Не дивлячись на те, що російська реп-музика дуже популярна в Україні, Alyona Alyona вирішила читати реп на своїй рідній мові. Для неї це свято її національної культури: «Я хочу розповідати про повсякденне життя на своїй рідній мові», - додали у виданні.

Нагадаємо, світ дізнався про Alyona Alyona у жовтні 2018 року, коли вона випустила відео на пісню «Рибки». Ролик став шалено популярним у Мережі.