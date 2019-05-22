Відома українська телеведуча поборола рак

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Яніна Соколова зізналася, що останні 7 місяців боролась за життя. Телеведуча заявила, що у неї діагностували рак.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 травня, відома українська телеведуча зробила шокуючу заяву. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що поборола рак. За її словами, про хворобу стало відомо 7 місяців назад. Весь цей час вона боролась і працювала.
«Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз. Сім місяців тому я дізналася, що у мене РАК. За 7 місяців я його поборола. Публічне і реальне життя часто дуже контрастні. Поки суспільство вправлялися скандальний ефір з Приходько в листопаді, який ми записали заздалегідь, я лежала в реанімації, підключена до апаратів, напхана катетерами по всьому тілу і з дірками в животі. За цей час я пережила 30 променевих терапій і 4 курсу хіміотерапії, як наслідок, я втратила волосся, брови, вії, в мені мінус пару органів, але величезна любов в серці», - написала вона.
За словами Соколової, вона запускає проект, який допомагатиме людям з онкологією «Я, Ніна». Підсумовуючи вона зазначила, що порятунок від раку – це любов. Вона також закликала українців регулярно перевіряти своє здоров’я.
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