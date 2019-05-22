Команда Зеленського представила зворушливий ролик (ВІДЕО)

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«Зе! Команда» показала, як почався день Володимира Зеленського у день інавгурації. Зокрема, його шлях з дому у Раду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 травня, на офіційній фейсбук-сторінці «Зе! Команди» з’явився новий ролик. Так, команда новоспеченого президента України показала закулісся інавгурації, яка відбулась 20 травня.
«Трошки закулісся з інавгурації Президента Володимира Зеленського», - йдеться у дописі під відео.
Так, у короткому ролику можна побачити, як Володимир Зеленський вийшов з дружиною з дому, попрямував у Раду та зробив «селфі» з прихильниками. Також на відео можна побачити ривки з промови Зеленського.
Як повідомлялось раніше, наряд першої леді України припав до душі українцям. Інтернет-спільнота продовжує коментувати вдало підібраний образ дружини Володимира Зеленського й досі.
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