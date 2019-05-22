Команда Зеленського представила зворушливий ролик (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 22 травня 2019, 13:35

«Зе! Команда» показала, як почався день Володимира Зеленського у день інавгурації. Зокрема, його шлях з дому у Раду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 травня, на офіційній фейсбук-сторінці «Зе! Команди» з’явився новий ролик. Так, команда новоспеченого президента України показала закулісся інавгурації, яка відбулась 20 травня.

«Трошки закулісся з інавгурації Президента Володимира Зеленського», - йдеться у дописі під відео.

Так, у короткому ролику можна побачити, як Володимир Зеленський вийшов з дружиною з дому, попрямував у Раду та зробив «селфі» з прихильниками. Також на відео можна побачити ривки з промови Зеленського.

Як повідомлялось раніше, наряд першої леді України припав до душі українцям. Інтернет-спільнота продовжує коментувати вдало підібраний образ дружини Володимира Зеленського й досі.