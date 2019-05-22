Монголія стане безвізовою для українців

Аня Мартинюк 22 травня 2019, 13:03

Влітку 2019 року українцям стане доступнішою ще одна країна. Монголія не вимагатиме віз від українських мандрівників.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 травня, стало відомо, що українцям з біометричним паспортом відкриє двері Монголія. Так, оформлення віз в цю країну буде не потрібним.

Кабмін збирається затвердити проект угоди між двома країнами. Далі посол України в Польщі Андрій Дещиця поставить свій підпис у документі. В результаті українці зможуть подорожувати в цілому в 96 країн.

Відомо, що документ не має терміну дії і набуває чинності на тридцятий день після дати отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення про виконання усіх передбачених процедур.

До слова, до сьогодні Україна мало цікавила монголів. Зокрема, у 2017 та 2018 роках громадянам цієї країни оформили всього дві короткострокові візи.