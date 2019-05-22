Монголія стане безвізовою для українців

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Влітку 2019 року українцям стане доступнішою ще одна країна. Монголія не вимагатиме віз від українських мандрівників.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 травня, стало відомо, що українцям з біометричним паспортом відкриє двері Монголія. Так, оформлення віз в цю країну буде не потрібним.
Кабмін збирається затвердити проект угоди між двома країнами. Далі посол України в Польщі Андрій Дещиця поставить свій підпис у документі. В результаті українці зможуть подорожувати в цілому в 96 країн.
Відомо, що документ не має терміну дії і набуває чинності на тридцятий день після дати отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення про виконання усіх передбачених процедур.
До слова, до сьогодні Україна мало цікавила монголів. Зокрема, у 2017 та 2018 роках громадянам цієї країни оформили всього дві короткострокові візи.
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