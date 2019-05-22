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Монголія стане безвізовою для українців

Аня Мартинюк 22 травня 2019, 13:03
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Монголія стане безвізовою для українців

Влітку 2019 року українцям стане доступнішою ще одна країна. Монголія не вимагатиме віз від українських мандрівників.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 травня, стало відомо, що українцям з біометричним паспортом відкриє двері Монголія. Так, оформлення віз в цю країну буде не потрібним.

Кабмін збирається затвердити проект угоди між двома країнами. Далі  посол України в Польщі Андрій Дещиця поставить свій підпис у документі. В результаті українці зможуть подорожувати в цілому в 96 країн.

Відомо, що документ не має терміну дії і набуває чинності на тридцятий день після дати отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення про виконання усіх передбачених процедур.

До слова, до сьогодні Україна мало цікавила монголів. Зокрема, у 2017 та 2018 роках громадянам цієї країни оформили всього дві короткострокові візи.

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