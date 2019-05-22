Роздача російських паспортів в «ДНР» може провалитися

Аня Мартинюк 22 травня 2019, 12:31

Російські пропагандисти забили тривогу через ймовірний провал кампанії з роздачі паспортів в «ДНР». Стала відома причина такого ходу подій.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Російський журналіст Роман Манекін повідомив, що компанія з паспортизації жителів «ДНР» може бути провалена. Як відомо, російський президент Володимир Путін дав добро на те, щоб українці, які проживають у зоні кризової ситуації Донбасу, могли отримати паспорти громадянина РФ за спрощеною процедурою.

За словами Манекіна, без впровадження спецзаходів ця кампанія приречена.

«При будь-якій системі підрахунку, виходить, що до кінця літа 2019 року, паспорти РФ зможуть отримати не більше 60 тис. чоловік з 2,3 млн населення «ДНР». Це - як в комп'ютерних технологіях: при постановці нових завдань, старі помилки, накопичені системою в ході експлуатації, накопичуються», - зазначив він.

Російський пропагандист додав, що 6 тисяч жителів «республіки» отримали відмову на отримання документу, також має місце плутанина з видачею паспортів для 16-річних та 14-річних українців.

«І незадовільна робота місцевих паспортних столів, що не виділяють не достатню кількість співробітників і офісної техніки для вирішення поставлених завдань ...Багато що!» - заявив він.

Нагадаємо, раніше жителі Донбасу заявили, що їм не по кишені оформлення паспорта громадянина РФ. Крім того, великої необхідності у документі немає, оскільки Пенсійний фонд РФ відмовився виплачувати пенсії жителям «ЛДНР».