Роздача російських паспортів в «ДНР» може провалитися

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Російські пропагандисти забили тривогу через ймовірний провал кампанії з роздачі паспортів в «ДНР». Стала відома причина такого ходу подій.
Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».
Російський журналіст Роман Манекін повідомив, що компанія з паспортизації жителів «ДНР» може бути провалена. Як відомо, російський президент Володимир Путін дав добро на те, щоб українці, які проживають у зоні кризової ситуації Донбасу, могли отримати паспорти громадянина РФ за спрощеною процедурою.
За словами Манекіна, без впровадження спецзаходів ця кампанія приречена.
«При будь-якій системі підрахунку, виходить, що до кінця літа 2019 року, паспорти РФ зможуть отримати не більше 60 тис. чоловік з 2,3 млн населення «ДНР». Це - як в комп'ютерних технологіях: при постановці нових завдань, старі помилки, накопичені системою в ході експлуатації, накопичуються», - зазначив він.
Російський пропагандист додав, що 6 тисяч жителів «республіки» отримали відмову на отримання документу, також має місце плутанина з видачею паспортів для 16-річних та 14-річних українців.
«І незадовільна робота місцевих паспортних столів, що не виділяють не достатню кількість співробітників і офісної техніки для вирішення поставлених завдань ...Багато що!» - заявив він.
Нагадаємо, раніше жителі Донбасу заявили, що їм не по кишені оформлення паспорта громадянина РФ. Крім того, великої необхідності у документі немає, оскільки Пенсійний фонд РФ відмовився виплачувати пенсії жителям «ЛДНР».
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