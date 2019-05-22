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26-річна Cardi B зробила ліпосакцію та збільшила груди. Після цього вона заявила, що якийсь час не зможе виступати через ускладнення після операцій.
Новину передає «Преса України».
Відома американська співачка Cardi B була вимушена скасувати два концерти на тлі розвитку ускладнень після ліпосакції та корекції грудей. Як відомо, 26-річна реп-виконавиця вирішила «лягти під ніж» після народження дитини.
На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що потребує часу для відновлення. За даними ЗМІ, на стан здоров’я Cardi B вплинув її щільний графік.
«Вона дуже розчарована, вона ненавидить підводити своїх шанувальників. Зірка запевнила, що побачиться з ними у вересні», - відповів представник знаменитості на запит ЗМІ.
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11:56: Cardi B скасувала концерти для відновлення після ліпосакції
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