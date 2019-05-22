Cardi B скасувала концерти для відновлення після ліпосакції

Аня Мартинюк 22 травня 2019, 11:56

26-річна Cardi B зробила ліпосакцію та збільшила груди. Після цього вона заявила, що якийсь час не зможе виступати через ускладнення після операцій.

Новину передає «Преса України».

Відома американська співачка Cardi B була вимушена скасувати два концерти на тлі розвитку ускладнень після ліпосакції та корекції грудей. Як відомо, 26-річна реп-виконавиця вирішила «лягти під ніж» після народження дитини.

На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що потребує часу для відновлення. За даними ЗМІ, на стан здоров’я Cardi B вплинув її щільний графік.

«Вона дуже розчарована, вона ненавидить підводити своїх шанувальників. Зірка запевнила, що побачиться з ними у вересні», - відповів представник знаменитості на запит ЗМІ.